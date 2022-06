Anouk Hoogendijk en haar vriend Pieter verwachten binnenkort een kind. De oud-voetbalster deelt op Instagram dat haar zoon Sonny binnenkort een grote broer wordt.

Het nieuws volgt op een reeks trieste berichten: Hoogendijk maakte vorig jaar bekend twee miskramen te hebben gehad. "We zijn nu heel erg gelukkig", deelt Hoogendijk woensdag.

Vorig jaar vertelde de voormalige voetbalster een miskraam te hebben gehad. "Veertien weken zaten wij op een roze wolk, wat waren wij gelukkig! Begin juni zou Sonny een broertje krijgen. In plaats daarvan ging het niet goed en ben ik in het ziekenhuis bevallen. Drie dagen ziekenhuis met veel te veel bloedverlies en uiteindelijk daardoor ook nog een spoedoperatie."

"Dit was helaas al de tweede keer dit jaar dat het misging. In mei hoorden we na acht weken zwangerschap dat het een miskraam was en heeft het zes weken geduurd om alles goed m'n lichaam uit te krijgen."

Sonny Otto werd op 18 oktober geboren. Hij viert dit jaar zijn tweede verjaardag.