Britney Spears heeft haar beveiligingsteam vlak na haar bruiloft vorige week donderdag ontslagen. Volgens de zangeres hadden de beveiligers adequater moeten optreden toen haar ex-man Jason Alexander de huwelijksceremonie probeerde te verstoren en dat ook nog eens livestreamde via Instagram, meldt TMZ woensdag.

Spears zou inmiddels al een nieuw team hebben aangesteld. Dat moet ervoor zorgen dat zij, haar echtgenoot Sam Asghari en haar twee tienerzonen Sean en Jayden niet lastig gevallen worden.

Hoewel de jongens grotendeels bij hun vader Kevin Federline wonen, wil Spears er zeker van zijn dat ze zich in een veilige omgeving bevinden wanneer ze bij haar zijn.

De bruiloft vond plaats bij Spears' eigen huis. Op beelden was te zien hoe Alexander ogenschijnlijk makkelijk naar binnen liep zonder uitnodiging. Hij werd daarna tegengehouden door beveiligers en meegenomen door de politie.

Alexander heeft van een rechter in Los Angeles een straatverbod opgelegd gekregen en mag op geen enkele wijze contact zoeken met Spears. Zijn borgsom werd vastgesteld op ruim 95.000 euro. Zolang die niet betaald wordt, blijft hij in hechtenis zitten. Ook is er aangifte gedaan van stalken.