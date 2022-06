De hardnekkige geruchten dat Chantal Janzen een conflict heeft met collega-presentatrices Linda de Mol en Wendy van Dijk zijn niet waar. Dat stelt Janzen in 30 Minuten Rauw, de podcast van Ruud de Wild. De 43-jarige presentatrice zegt dat het allemaal "smeuïger wordt gemaakt dan het is".

Het vermeende conflict met De Mol ontstond rond 2017, toen Janzen net als De Mol haar eigen tijdschrift begon. Dat zou zijn geëscaleerd toen Janzen de presentatie van het RTL-programma Oh, Wat Een Jaar! overnam. De spelshow werd eerder gepresenteerd door De Mol, maar het programma verhuisde niet met haar mee naar SBS.

Met Van Dijk zou in 2019 een ruzie zijn ontstaan, toen de presentatrice op Twitter haatberichten over Janzen likete. Van Dijk ontkende dat ze dat had gedaan: een "derde persoon" zou verantwoordelijk zijn voor de likes.

In gesprek met De Wild vertelt Janzen dat ze "on speaking terms" is met beide collega's. "Het wordt smeuïger gemaakt dan het is", zegt de presentatrice, die wel begrip heeft voor het gevoel van De Mol toen ook Janzen met een eigen tijdschrift kwam.

"Als iemand al een blad heeft en de ander gaat een blad beginnen, dan vind ik het niet heel raar dat die ander denkt: huh, waarom moet jij nu ook? Of: wat ga je dan doen? Dat is hetzelfde als je al in één straat een Italiaanse bar hebt en de ander begint een Italiaans restaurant."

Janzen omschrijft haar band met De Mol en Van Dijk niet als vriendschap, maar als "collega's die elkaar tegenkomen". "Dat gaat ook zeker wel met een knuffel en een gesprek. Als je afgelopen december op mijn vakantiebestemming was, had je me met Linda zien kletsen. Met Wendy deed ik laatst de actie voor Oekraïne en dan zie je ons knuffelen. Maar als buitenstaander zou ik het ook interessant vinden om te lezen dat het niet botert."