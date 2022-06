Donny Roelvink is maandag gewond geraakt doordat hij onder een auto is gekomen. Dat vertelt de influencer dinsdagochtend vanuit het ziekenhuis op Instagram. De zoon van zanger Dries Roelvink heeft onder meer een paar gebroken ribben en een klaplong.

"Tijdens het maken van een video ben ik onder een auto terechtgekomen", vertelt de 24-jarige influencer. "Het is heel snel gegaan, ik weet alleen nog dat ik een klap voelde. Een paar minuten later werd ik wakker in een ambulance."

Vader Dries vertelt dat zijn zoon samen met een vriend een fitnessvideo opnam. Ze wilden een video van Ronnie Coleman namaken. Daarin is de bodybuilder gefilmd vanuit een auto, terwijl hij met een halter in zijn nek op straat walking lunges doet.

Donny en zijn vrienden maakten het filmpje maandagavond in Hilversum. Tijdens het draaien drukte de vriend die in een Hummer reed per ongeluk op het gaspedaal in plaats van op de rem. Daardoor werd Donny geraakt door de wagen. "Hij mag van geluk spreken dat het een Hummer was", aldus Dries. "Er zit flink wat ruimte onder de auto. Dat is zijn geluk geweest." De vriend van de influencer is volgens de zanger erg geschrokken, Donny doet geen aangifte van het incident.

'Gevaar zit in een klein hoekje'

Donny zegt dat hij "wonder boven wonder" niet in levensgevaar is geweest. "Het ziet er heftig uit, maar op een paar gebroken ribben en een kleine klaplong na is het gelukkig niet erger dan dat geworden. Ik ben wel onwijs geschrokken, ik had nooit verwacht dat we met klein ideetje zoiets fataals konden veroorzaken."

Om die reden wil de fitnessexpert zijn verhaal dan ook graag delen. "Ik zat eergisteren nog te barbecueën in de tuin. De volgende dag lig ik hier. Dat is een realitycheck: het kan zo klaar zijn. Gevaar zit in een klein hoekje en dat heeft me vooral mentaal heel erg geraakt", vervolgt hij.

"Ondanks alles gaat het goed met me. Ik ga zo gauw mogelijk herstellen om weer de oude te worden."