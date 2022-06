Post Malone is vader geworden. De vriendin van de Amerikaanse zanger en rapper is bevallen van een meisje. Dat vertelde de 26-jarige artiest maandag in The Howard Stern Show.

Ook vertelde de zanger in de Amerikaanse radioshow dat hij zich heeft verloofd. Hij liet in het midden wanneer hij zijn vriendin ten huwelijk heeft gevraagd.

Malone maakte begin mei bekend dat hij vader zou worden. "Ik kijk ontzettend uit naar het volgende hoofdstuk in mijn leven, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu", liet hij toen weten.