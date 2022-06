Jason Alexander, de ex-man van Britney Spears die vorige week het huwelijk van de zangeres met Sam Asghari wilde verstoren, heeft een straatverbod van drie jaar opgelegd gekregen. Hij mag in die periode niet in de buurt van de artieste komen of via andere manieren contact met haar opnemen. Dat heeft een rechter in Los Angeles beslist, meldt TMZ.

Alexander pleitte onschuldig te zijn. Hij beweerde zelfs dat hij donderdag helemaal niet aanwezig is geweest op de trouwlocatie.

Spears' ex-man, met wie ze in 2014 slechts 55 uur getrouwd was, filmde echter hoe hij onuitgenodigd bij de bruiloft verscheen en deelde het op Instagram Live.

De rechter zette Alexanders borgtocht op een bedrag van omgerekend ruim 95.000 euro. Zolang dat bedrag niet betaald is, blijft hij in voorlopige hechtenis. Alexander wordt namelijk ook nog verdacht van diefstal in een oudere zaak en werd daarvoor gezocht.

De rechter heeft nog een aanklacht voor het stalken van Spears toegevoegd aan de al bestaande beschuldigingen.