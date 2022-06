Amber Heard heeft begrip voor het oordeel dat de jury velde in de rechtszaak tussen haar en haar ex Johnny Depp. De actrice heeft voor het eerst een interview over de nasleep van de zaak gegeven.

"Ik neem het ze niet kwalijk", zegt Heard in het gesprek, dat maandagavond (plaatselijke tijd) wordt uitgezonden. "Ik heb er zelfs wel begrip voor. Hij is geliefd onder de mensen en het publiek heeft het gevoel hem te kennen. Hij is ook een fantastisch acteur."

Minder begrip heeft de actrice voor de vele haatberichten die zij gedurende het proces via sociale media heeft ontvangen. Ze neemt het niet persoonlijk, maar vindt het niet eerlijk dat het merendeel van de negatieve berichten aan haar gericht is en dat Depp juist wordt gesteund.

"Het maakt mij niet uit wat mensen over mij denken of wat ze vinden van wat zich heeft afgespeeld in ons privéleven. Dat weet de gemiddelde persoon ook helemaal niet. En daarom neem ik het ook niet persoonlijk", zegt de Aquaman-actrice.

"Maar zelfs als je denkt dat ik lieg, dan kun je onmogelijk stellen dat de vele haatberichten gerechtvaardigd zijn en dat de verhouding niet scheef is (wat betreft de negatieve berichten over haar en de positieve over Depp, red.)."

'Jury zat niet neutraal in de rechtbank'

Eerder zei de advocaat van de actrice dat het voor de jury eigenlijk onmogelijk was om onbevooroordeeld in de rechtbank te zitten. "Ze gingen iedere avond naar huis, maar die mensen hebben gezinnen en die gezinnen zitten op sociale media. Het is onmogelijk dat ze niet beïnvloed zijn geraakt."

Op sociale media kreeg Depp ongelofelijk veel steun, terwijl naar Heard flink werd uitgehaald. Waar de hashtag #IStandWithAmberHeard op TikTok zo'n 27,2 miljoen keer bekeken is, staat #JusticeForJohnnyDepp op 20,3 miljard keer.

Depp spande de rechtszaak tegen Heard aan en betichtte haar van laster en smaad. De acteur eiste 50 miljoen dollar (47,8 miljoen euro) van zijn ex en een rectificatie vanwege haar uitlatingen. Heard beweerde in een column in The Washington Post dat Depp gedurende hun relatie gewelddadig was, maar volgens Depp is dat niet waar.

De jury velde zo'n twee weken geleden haar oordeel. De rechter bepaalde dat Depp 10 miljoen dollar van zijn ex krijgt en Heard 2 miljoen dollar van de acteur. Vooralsnog gaat de actrice niet in hoger beroep.