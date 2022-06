Een oog dat niet knippert en een mondhoek die hangt: Justin Bieber kan zijn gezicht maar half bewegen en heeft een deel van zijn concerten af moeten zeggen. De zanger kampt met het syndroom van Ramsay-Hunt, zo vertelde hij vorige week. Wat is dat precies en heeft het iets te maken met Biebers eerdere Lyme-diagnose?

Justin Bieber is nogal een pechvogel: de zanger heeft al Pfeiffer gehad, kampte met de ziekte van Lyme en nu moet hij dus in ieder geval een deel van zijn wereldtournee afzeggen vanwege het syndroom van Ramsay-Hunt. Op sociale media deelde hij een video van zichzelf waarin hij uitlegt wat er aan de hand is, na boze en vooral bezorgde berichten toen hij zijn concerten had geannuleerd. En dat maakte veel meteen duidelijk: te zien was hoe de helft van zijn gezicht simpelweg niet functioneerde.

"Ik kan niet glimlachen met deze kant van mijn gezicht en deze neusvleugel kan niet bewegen, dus het is een volledige verlamming aan deze kant van mijn gezicht," zei de zanger. Optreden is even geen optie en Bieber gaat het rustig aan doen om zeker te zijn dat hij volledig herstelt, want dat is mogelijk als je lijdt aan dit syndroom.

81 Justin Bieber vertelt op Instagram over zijn gezichtsverlamming

Het syndroom van Ramsay-Hunt is een infectie van de gehoorzenuw en wordt veroorzaakt door een virus. Dat virus is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor waterpokken en gordelroos. De verlamming van het gezicht is een van de duidelijkste gevolgen, maar veroorzaakt ook oorpijn en tijdelijk of blijvend gehoorverlies. Het is dus belangrijk dat Bieber het rustig aan doet: met oorpijn is zingen sowieso niet echt een optie.

Het goede nieuws is dat het syndroom bij de meeste patiënten vanzelf weer verdwijnt. Met rust, eventueel pijnstillers en bewegingstherapie is de ziekte te tackelen. Het kan wel even duren, want bij de meeste patiënten verdwijnen de symptomen na vijf tot twaalf maanden.

Bieber heeft zoals gezegd al vaker pech gehad. Dankzij de ziekte van Lyme en Pfeiffer lag hij regelmatig in de ziekenboeg. In 2020 maakte hij bekend dat hij kampte met de twee ziektes en er flinke last van had: zijn huid, zijn hersenen, zijn functioneren en algehele fysiek leden eronder, zo vertelde hij. Pfeiffer wordt veroorzaakt door een virus en de ziekte van Lyme door de bacterie Borrelia burgdorferi, die je oploopt na de beet van een besmette teek. Voor de ziekte van Lyme en Pfeiffer kreeg de zanger naar eigen zeggen goede behandeling, maar zijn lijf heeft er wel een flinke klap van gehad.



Nadat je waterpokken hebt gehad, blijft het virus dat Ramsay Hunt veroorzaakt in je lichaam zitten en kan het oplaaien op momenten dat je immuunsysteem zwakker is. Vermoeidheid kan daar toe leiden. Bieber heeft de laatste tijd keihard gewerkt aan de voorbereidingen van zijn wereldtournee en oververmoeidheid ligt dan op de loer, zegt een arts tegen VRT.

De zanger is zelf optimistisch en denkt dat het helemaal goed gaat komen. Maar die wereldtournee zal hij voorlopig nog even moeten uitstellen. Eerst beter worden.