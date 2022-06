Ozzy Osbourne wordt vandaag geopereerd. Het gaat om een flinke ingreep die bepalend zal zijn voor de rest van zijn leven, liet zijn vrouw Sharon afgelopen weekend in haar talkshow Talk TV weten.

De 73-jarige rocker is nooit helemaal hersteld van een quadongeluk in 2003. Ook maakte hij twee jaar geleden bekend dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. Het is niet duidelijk of de operatie met een van deze zaken te maken heeft. Sharon deelde geen verdere details over de geplande ingreep.

"Ozzy moet maandag een belangrijke operatie ondergaan waar ik bij moet zijn", aldus de presentatrice, die is teruggevlogen naar Los Angeles om bij haar echtgenoot te kunnen zijn. "Het zal bepalend zijn voor de rest van zijn leven."

Vorige maand vertelde Ozzy Osbourne in een interview met Classic Rock Magazine dat hij wachtte op een operatie aan zijn nek. "Ik kan niet meer goed lopen. Ik heb elke ochtend fysiotherapie", zei de zanger toen. "Het gaat wel iets beter, maar lang niet zo goed om weer op tournee te gaan."

Ozzy en Sharon Osbourne zijn in juli veertig jaar getrouwd. In maart liet de artiest weten terug te verhuizen naar Engeland, omdat hij de belasting in Los Angeles "te hoog" vindt.