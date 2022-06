Rebel Wilson maakte donderdag bekend een relatie met een vrouw te hebben. Het moment van de coming-out van de Australische actrice blijkt niet helemaal haar eigen keuze. Een Australische krant was van plan het nieuws openbaar te maken in een artikel, maar gaf Wilson eerst de tijd om te reageren.

Wilson, bekend van onder meer de Pitch Perfect-films, deelde donderdag via Instagram een foto van haarzelf en vriendin Ramona Agruma. "Ik dacht altijd op zoek te zijn naar een Disney-prins, maar misschien was wat ik echt al die tijd nodig had een Disney-prinses", schreef ze erbij.

Een columnist van Sydney Morning Herald gaf zaterdag toe dat de krant eerder deze week een artikel klaar had staan waarin de relatie bekend zou worden gemaakt.

De krant gaf Wilson volgens de columnist "uit voorzichtigheid en respect" twee dagen de tijd om te reageren op een artikel over haar nieuwe liefde.

De columnist noemt het handelen van zijn krant nu een "grote fout", omdat de actrice er vervolgens zelf voor koos om uit de kast te komen.

Kritiek op krant om 'gedwongen' coming-out

De krant krijgt na de onthulling een hoop kritiek, omdat het medium Wilson onder druk zou hebben gezet haar coming-out te delen terwijl ze daar mogelijk nog niet klaar voor was.

Nikkie de Jager liet weten geraakt door het nieuws. De populaire YouTuber deelde in 2020 een video waarin ze uit de kast kwam als transgender. In die video zei ze ook dat ze was gechanteerd om haar geheim met de wereld te delen.

"Dit breekt mijn hart", schreef De Jager in haar Instagram Stories bij een screenshot van een artikel over de columnist. "Niemand heeft het recht om iemand te outen voordat zij er klaar voor zijn. Schaam je."

De Jager zegt verder dat ze trots is dat Wilson het nieuws uiteindelijk zelf heeft gebracht. "Maar vergeet nooit dat iemand outen nooit oké zal zijn."