Britney Spears (40) en Sam Asghari (28) trouwden donderdagavond in hun woning in Los Angeles. Wie stonden er op de gastenlijst en welke ontwerper heeft de jurk van de zangeres ontworpen?

Spears, die vorig jaar september ten huwelijk werd gevraagd, koos bewust voor een wat kleinere bruiloft. "We wilden het klein houden, met onze dierbaarste vrienden en familie", vertelt de zangeres in gesprek met Vogue.

Op de gastenlijst ontbraken naar verluidt haar vader, moeder en zus, met wie Spears gebrouilleerd is. Ook haar twee zoons zouden niet aanwezig zijn geweest. Wie er wel op stonden? Madonna, Drew Barrymore, Selena Gomez, Paris Hilton en haar echtgenoot en moeder, acteur Ansel Elgort, rapper will.i.am en Donatella Versace.

Laatstgenoemde heeft de trouwjurk van Spears ontworpen: een witte mouwloze jurk met een split aan de onderkant. Ook droeg de zangeres een sluier met kant. Na de ceremonie verkleedde Spears zich nog driemaal, onder meer in een rode mini-jurk, allemaal ontworpen door Versace. Ook het pak dat Asghari droeg, is van de hand van de Italiaanse ontwerper.

De zangeres droeg een naturelle make-up verzorgd door Charlotte Tilbury en sieraden van de ontwerper Stephanie Gottlieb. Zij maakte ook de trouwringen van het koppel.

Spears koos de themakleuren van de bruiloft. "We wilden warme en vrouwelijke kleuren zoals zachtroze, wit, crème, goud en andere rood- en rozetinten", zegt Spears tegen Vogue. Deze kleuren kwamen onder meer terug in de vele rozen die rond het huis van Spears en Asghari waren geplaatst.

Het koppel kwam bij hun huis aan in een koets met witte paarden. De ceremonie, die tien minuten duurde, vond plaats in een tent in de tuin.

Naar verluidt hebben Spears en Asghari geen openingsdans gehad. In plaats daarvan danste Spears samen met haar vriendinnen Madonna en Gomez op haar grote hit Toxic. Daarna zong ze samen met Hilton Stars Are Blind, het enige muzikale succes van de socialite.

Er was wel een kleine smet op de bruiloft: Jason Alexander, de jeugdliefde van Spears met wie ze ooit 55 uur getrouwd was, probeerde binnen te dringen. Hij zei tegen aanwezige beveiligers dat hij door de zangeres was uitgenodigd en er "alles aan moest doen om het huwelijk te voorkomen". Uiteindelijk werd hij meegenomen door de politie.

Tijdens het huwelijksfeest herbeleefden Spears en Madonna ook nog eens hun befaamde kus. Die deelden ze eerder in 2003 op het podium van de MTV Video Music Awards.

Rond 23.30 uur werden de festiviteiten afgesloten en reed het kersverse bruidspaar weg in een Rolls Royce, met achterop een bordje met de tekst "Just married". Het is niet bekend of ze op huwelijksreis gaan en zo ja, wat de bestemming wordt.