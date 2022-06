Douwe Bob heeft gereageerd op het incident waar juicekanaal Life of Yvonne vrijdagochtend over berichtte. De zanger zou zijn aangehouden, omdat hij zijn identiteitsbewijs niet wilde laten zien. De artiest bevestigt dit, maar laat ook weten dat hij vlak daarvoor is aangereden.

De zanger, die voluit Douwe Bob Posthuma heet, fietste door Amsterdam toen hij werd afgesneden door een bezorger op een scooter. Hierdoor reed de artiest tegen een paal, waardoor hij een lichte hersenschudding opliep.

"De politie komt ter plaatse. Ik heb geen ID bij me en wil gewoon weg, omdat ik pijn heb. Ik zeg dat ik onderweg ben naar m'n pasgeboren zoon met luiers. Ik mocht nergens heen", aldus Posthuma op zijn Facebook-pagina.

Vervolgens is hij aangehouden en beboet voor het niet kunnen laten zien van zijn identiteitsbewijs. Posthuma biedt zijn excuses aan voor "de trap tegen de scooter en het gescheld".

De zanger verwelkomde onlangs zijn derde kind: Elias. In december werd hij vader van twee andere kinderen. Ze hebben niet dezelfde moeder.