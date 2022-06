Sonja Bakker zegt dat ze geen interview aan De Telegraaf heeft gegeven over een verhuizing naar Ibiza, waar de krant eerder deze week over publiceerde. De gewichtsconsulente laat op Instagram weten dat ze inderdaad wel naar het Spaanse eiland is verhuisd.

"Voorpagina Telegraaf met allemaal oud nieuws", schrijft Bakker. "Ik heb geen interview gegeven. Vervolgens gaat Shownieuws er weer mee aan de haal, verdraait het nog eens oude interviews door elkaar en maakt het er weer een heel nieuw negatief verhaal van."

Volgens Bakker is ze in december met haar vriend Barry en zoon Bram naar Ibiza verhuisd. "Ik had behoefte aan rust en tijd om aan mezelf te werken", aldus de dieetboekenschrijfster. "Ik ben inderdaad niet veel meer in Nederland. Op dit moment help ik mensen om af te slanken met mijn online programma."

De Telegraaf publiceerde deze week een interview met Bakker, waarin ze zou hebben verteld dat ze geen energie meer heeft om door te gaan met haar werk en dat ze naar Ibiza is vertrokken.

Bakker is door diverse mensen beschuldigd van plagiaat in de recepten in haar boeken en op sociale media. Met een aantal van hen heeft Bakker een schikking getroffen. "Met iedereen die naar mij toe is gekomen heb ik het goedgemaakt en ik heb hen mijn excuses aangeboden", zegt Bakker.

Er loopt nog wel een aangifte vanuit advocaat Carlo Liefting en dieetboekauteur Bea Pols. Liefting laat aan NU.nl weten dat details over een mogelijke zitting nog niet bekend zijn. Ze hebben nog geen contact met Bakker gehad.