Hanne Verbruggen, een van de leden van K3, is in verwachting. De 28-jarige zangeres zal de komende tijd gewoon actief blijven als lid van de popgroep.

Verbruggen en haar vriend Jorn verwachten hun baby in december.

"Het is nog niet helemaal doorgedrongen, maar het besef groeit samen met mijn buikje", zegt de Vlaamse zangeres. "Jorn en ik kijken alvast enorm hard uit naar de komst van ons kindje en in afwachting daarvan genieten we nog even van de pamperloze dagen, de rustige nachten en van elkaar."

De Nederlandse voorstellingen van K3 in het najaar gaan gewoon door. Ook de shows in Vlaanderen, die zijn gepland in het voorjaar van 2023, worden niet uitgesteld. Studio 100, dat de muziek en andere media van K3 produceert, kijkt of er praktische aanpassingen nodig zijn voor de optredens.

Verbruggen maakt sinds 2015 deel uit van K3.