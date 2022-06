Een bruiloft met duizenden gasten op het Malieveld en een livestream bij Vogue: niet veel mensen kunnen zeggen dat hun huwelijk zo groots is begonnen. Anouk geeft zaterdag voor de derde keer haar jawoord, dit keer aan haar geliefde Dominique. De zangeres weet het zeker: drie keer is scheepsrecht.

"Ik ben huismoeder. Ik voel mezelf echt een huismoeder die af en toe, zeg zes à tien keer per jaar, het huis uit moet om geld te verdienen", zegt Anouk in een interview met Ruud de Wild. En zaterdag is het weer zover. Dan staat de zangeres op het Malieveld in Den Haag en geeft ze haar fans wat zij zo graag willen: een liveoptreden. En om het nog specialer te maken, heeft Anouk samen met haar verloofde Dominique Schemmekes besloten elkaar daar het jawoord te geven.

Alle zes de kinderen van de zangeres zullen haar en Schemmekes op het podium vergezellen tijdens het emotionele moment. En dan gaat Anouk waarschijnlijk gewoon weer door met optreden, zei ze eerder tegen Eva Jinek. "Ik weet niet hoe dat eruit komt te zien, het zal allemaal een beetje een zooitje worden, want ik doe het tijdens mijn show waarschijnlijk. Ik denk dat ik stop, dan ga trouwen en dan mijn show afmaak."

Een groter huwelijk dan dit kan bijna niet in Nederland. De keuze is opmerkelijk: bij haar eerdere twee huwelijken was de bruiloft geheim. Zelf staat Anouk daar nuchter in. "Ik ben natuurlijk twee keer in het geheim getrouwd geweest en wel twee keer publiekelijk gescheiden", aldus de zangeres. "Ik dacht: dat ga ik een keer andersom doen, en dan hopelijk zonder scheiden."

180 Anouk vraagt vriend Dominique ten huwelijk

Die twee eerdere huwelijken hebben er bij Anouk wel ingehakt: een keer of twintig wees ze een huwelijksaanzoek van Schemmekes af. Uiteindelijk vroeg ze hem zelf ten huwelijk, midden in de coronacrisis, toen de zangeres noodgedwongen in haar eentje in een hotel verbleef omdat ze ernstige longproblemen had en ze haar kinderen geen strenge regels op wilde leggen uit angst om ziek te worden.

Tot de dag van vandaag is onduidelijk wanneer Anouk voor het eerst in het huwelijk trad, maar de scheiding was inderdaad wel publiekelijk. De zangeres was getrouwd met haar toenmalige manager Edwin Jansen (die de meeste mensen zullen kennen als jurylid van Idols), maar in 1998 kondigde het stel aan uit elkaar te gaan. Na de scheiding ontmoette ze Remon Stotijn (beter bekend als Postman), met wie ze in 2002 haar eerste kind kreeg.

Na de geboortes van zoons Benjahmin Kingsley en Elijah Jeremiah gaven Stotijn en Anouk elkaar in maart 2004 het jawoord. Het huwelijk leek goed te gaan, want in 2005 werd het stel voor het eerst ouders van een dochter (Phoenix Ray) en een jaar later verhuisde het gezin naar de Verenigde Staten. Dat duurde niet lang, want een jaar later keerde de familie alweer terug. In 2008 scheidde het stel.

Remon Stotijn, beter bekend als Postman. Remon Stotijn, beter bekend als Postman. Foto: ANP

Die scheiding zag Anouk niet aankomen. "De eerste keer dat ik ging trouwen, dat was gewoon stommigheid. Maar de tweede keer dacht ik: dit is het. Met deze man ga ik oud worden", zei de zangeres destijds in VIVA. "Ik ga niet zomaar met iemand drie kinderen op de wereld zetten, dat doe ik echt alleen als ik het zeker weet. Dus ja, toen het overging, zijn vertrek kwam voor mij heel onverwacht, dat was heel moeilijk."

Een huwelijk kwam er daarna niet meer van, al had de zangeres wel een serieuze relatie met rapper Unorthodox. Samen kregen zij zoon Jesiah, maar de relatie eindigde toen bleek dat de rapper Anouk allesbehalve trouw was. Zoon Sion Jethro werd in 2014 geboren, maar zijn vader werd pas veel later bekendgemaakt. Het bleek basketballer Seraino Dalgliesh, met wie Anouk toen een relatie had.

Samenwonen, trouwen: het leken geen opties meer voor de zangeres. Tot ze Schemmekes ontmoette, met wie ze toch in één huis ging wonen en met wie ze dochter Jelizah kreeg. Het stel is zeven jaar samen en viert zaterdag de liefde, groter dan Anouk ooit deed. En dan neemt ze zijn naam aan, want dat wilde de basketballer echt heel graag. "Toen ik hem net leerde kennen, zei ik: Schemmekes?! Mijn god, ik zou nóóit met jou trouwen, alleen al vanwege je achternaam!", zei de zangeres daar nog over. Toch gaat ze vanaf zaterdag door het leven als Anouk Schemmekes.