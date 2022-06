Britney Spears heeft donderdag haar jawoord gegeven tijdens een intieme ceremonie in Los Angeles. De manager van Asghari heeft aan People bevestigt dat het huwelijk heeft plaatsgevonden. Een van de exen van de zangeres probeerde het huwelijk nog te verstoren.

Goed ingevoerde bronnen vertellen dat er zo'n zestig mensen aanwezig waren, waaronder bekende vrienden van de zangeres als Madonna, Drew Barrymore en Paris Hilton. Haar twee zoons zouden niet bij de festiviteiten aanwezig zijn geweest, meldt TMZ.

Spears droeg een jurk van Donatella Versace en liep op I Can't Help Falling in Love van Elvis Presley richting Asghari. Het stel is al ruim vijf jaar samen, maar door het curatorschap dat in november 2021 werd beëindigd konden ze eerder niet trouwen. Haar vader, Jamie Spears, zou dat in de weg hebben gezeten, vertelde de zangeres tijdens een zitting over het curatorschap.

Asghari en Spears ontmoetten elkaar tijdens de opnames van de clip bij Spears' nummer Slumber Party. Asghari vroeg de zangeres in september van 2021 ten huwelijk, enkele maanden voor het beëindigen van de jarenlange curatelen.

Via sociale media was te volgen hoe Jason Alexander, de man met wie Spears ooit 55 uur getrouwd is geweest, probeerde binnen te dringen. De oude jeugdvriend van de zangeres zei tegen aanwezige beveiligers dat hij door de zangeres was uitgenodigd en er "alles aan moest doen om het huwelijk te voorkomen". Uiteindelijk werd hij meegenomen door de politie. De advocaat van Spears heeft al gezegd een aanklacht te willen indienen.