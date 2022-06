Sonja Bakker is naar Ibiza gevlogen na meerdere beschuldigingen van plagiaat en voorlopig zet ze haar carrière op pauze. Lange tijd gingen de dieetboeken van Bakker als verse eierkoeken over de toonbank, maar daar is abrupt een einde aan gekomen. Hoe werd ze zo succesvol, en waar ging het mis?

Als Bakker begin twintig is start ze bij LOI met cursussen voedingsleer en gewichtsconsulent en doet daarnaast een cursus orthomoleculaire voeding. Diëtiste mag ze zichzelf hiermee niet noemen, want daarvoor moet een volledige studie worden gevolgd, maar gewichtsconsulente is geen beschermde titel. In 1997 start ze in haar woonplaats Hoorn een eigen praktijk, die ze in 2003 verkoopt.

Bakker wil haar kennis en recepten delen met een groter publiek via een boek. Haar zoektocht naar een uitgeverij loopt spaak en dus begint ze haar eigen uitgeverij, De Zonnestraal. Daarmee brengt ze in 2004 in eigen beheer haar debuut Bereik je ideale gewicht uit. Het boek staat vol met kant en klare weekmenu's en recepten.

De recepten zijn toegankelijk en er worden geen ingrediënten verboden, waardoor de verkoop als een speer gaat. Ruim een jaar is het boek terug te vinden in de top tien van bestverkochte boeken.

Sonja Bakker tijdens een presentatie van een van haar boeken in 2014. Sonja Bakker tijdens een presentatie van een van haar boeken in 2014. Foto: BrunoPress

SAS'sen wordt een begrip

'Sonja Bakkeren' wordt een trend: massaal gaan de mensen aan de eierkoeken (een veelvoorkomend tussendoortje in de door Bakker samengestelde menu's) en drinken liters water. Ook de SAS-dag, de 'Schijt Aan Sonja-dag', wordt een begrip. Op deze dag mogen volgers van hun dieetboekengoeroe de teugels laten vieren en zich even niet aan de vaste menu's houden. Het Bakker-imperium wordt uitgebreid met een online-afslankprogramma, dat zelfs in een pakket wordt aangeboden van een grote verzekeraar.

Kritiek is er ook. Mensen vinden het dieet van Bakker te streng en er worden door haar teveel A-merken genoemd, terwijl er (goedkopere) alternatieven in de schappen te vinden zijn. En Bakker wordt voor de eerste keer, en het zal niet de laatste zijn, beschuldigd van plagiaat: collega-consulente Bea Pols zegt dat Bakker zinnen uit haar boek letterlijk heeft overgenomen.

Bakker, die op de cover staat van haar boeken, wordt een steeds bekender gezicht. Ze schrijft columns voor kranten en tijdschriften en wordt presentatrice van Je echte leeftijd en SOS Sonja. Daarnaast geeft ze lezingen over voeding en gezondheid en brengt in 2008 haar eigen tijdschrift uit.

Sonja Bakker presenteert haar eigen tijdschrift, in 2009. Sonja Bakker presenteert haar eigen tijdschrift, in 2009. Foto: ANP

Vele werk leidt tot een burn-out

Samen met presentator Rik Felderhof, met wie Bakker inmiddels bevriend is geraakt, verschijnt er nog een boek. Als Bakker daarna aankondigt dat ze gaat scheiden van haar man Koen Lenting, worden roddels dat ze een affaire zou hebben met Felderhof hardnekkiger. Het lijkt een smet op haar boekenverkoop: de cijfers zijn nog steeds goed, maar niet meer vergelijkbaar met jaren eerder.

In 2009 merkt Bakker dat het vele werk, in combinatie met de strubbelingen in haar privéleven, haar teveel wordt. Ze heeft een burn-out en stopt tijdelijk met schrijven en haar andere werkzaamheden.

Een jaar later, in de lente van 2010, keert ze terug. "Soms moet je de bodem raken om er uit te komen", vertelt ze in gesprek met RTL Boulevard. Televisieklussen doet ze niet meer, ze wil zich vooral richten op haar boeken. Ook komt er een samenwerking met een supermarktketen, die nog altijd voortduurt.

Bakker moet voor de rechter komen

Ondanks dat Bakker even uit de schijnwerpers is geweest en er inmiddels andere dieetgoeroes zijn opgestaan, blijft haar ster rijzende. Ze belandt zelfs op de 66e plek in de Quote-lijst met rijkste Nederlanders onder de veertig jaar.

Bea Pols, die in 2006 Bakker al beschuldigde van plagiaat, gooit in 2015 opnieuw roet in het eten. De rechter ziet dat de boeken van beide vrouwen op elkaar lijken, maar stelt dat dat niet vreemd is, gezien Pols en Bakker in dezelfde tijd hun opleiding volgden. De totaalindruk van beide boeken is totaal verschillend, oordeelt de rechter en dus hoeft Bakker niets te wijzigen.

Bakker houdt het niet op dieetboeken - ook schrijft ze een roman en meerdere kinderboeken. In de media verschijnt ze niet meer veel, op vele artikelen over haar liefdesleven na.

Bakker heeft geen energie meer

Tot 2021, als foodblogger Silvia Ribas Dunnirvine met haar verhaal naar buiten komt. Meerdere van haar recepten zouden een-op-een zijn overgenomen op de sociale media van Bakker.

Andere foodbloggers en oud-medewerkers scharen zich achter de beschuldigingen. Bakker geeft het plagiaat toe, maar is zelf nergens schuldig aan: door de coronaperiode werken haar mensen vanuit huis werken en dus is het toezicht op de geplaatste berichten minder goed. Ze komt ook met een mededeling: ze stopt met het schrijven van kookboeken. In maart dit jaar wordt Bakker door de eigenaressen van foodblog Foodsisters opnieuw beschuldigd van plagiaat.

Woensdag maakt Bakker opnieuw bekend haar werk voor onbepaalde tijd neer te leggen. In gesprek met De Telegraaf vertelt ze dat ze geen energie meer heeft om door te gaan met haar werk en dat ze naar Ibiza is vertrokken. Dat ze ooit weer achter de schrijftafel kruipt, sluit Bakker niet uit. "Als alles een plek heeft gekregen, wil ik misschien weer gewoon een-op-een mensen begeleiden om af te vallen. Terug naar de basis."