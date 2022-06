Het verzoek van Rachel Hazes om bepaalde getuigen te mogen horen, is deels toegewezen. De rechtszaak gaat over de manier waarop haar belangen via een volmacht zijn behartigd tijdens haar zenuwinzinking in 2016. Hazes mag alleen drie getuigen, onder wie dochter Roxeanne, horen over de betaling van een factuur van 24.000 euro voor een coachingsprogramma.

De rechtbank heeft de rest van het verzoek afgewezen, omdat Hazes er geen belang bij zou hebben. Hazes wilde via de rechter afdwingen dat vijf mensen gehoord zouden worden. Er zou in de periode dat ze zelf niet over haar belangen beschikte, zeker 10.000 euro zijn verdwenen, bleek in april 2022.

Haar dochter Roxeanne liet eerder weten niet te willen getuigen in de zaak, omdat ze haar moeder niet in diskrediet wil brengen. De zangeres schreef wel in een verklaring dat de gevolmachtigden Racheljarenlang hebben bijgestaan en dag en nacht hielpen. Zij noemt de verklaring van haar moeder over het financieel misbruik absurd. Moeder en dochter hebben al enkele jaren geen contact meer.

Slechte moeder-dochter-relatie

De rechtbank heeft bepaald dat het argument dat Roxeanne niet gehoord wil worden vanwege de slechte moeder-dochter-relatie niet zwaarwegend genoeg is om het verzoek af te wijzen. Dat betekent dat Roxeanne als getuige gehoord mag worden, maar alleen maar over de betaling van de factuur voor een coachingsprogramma.

Ook oud-zakenpartners Marieke van Beek en Rob Israël mogen over deze factuur gehoord worden, heeft de rechtbank besloten. De getuigen worden binnen een half jaar opgeroepen.

Bernard Tomlow, woordvoerder van Roxeanne, Van Beek en Israël, zegt dat de betrokkenen "erg blij" zijn met het besluit van de rechtbank. "Enkel op het punt van het coachingstraject van een van de gevolmachtigden wordt een toelichting gevraagd. De betrokkenen zijn hier erg blij mee, zodat ook op dit laatste punt de gevolmachtigden kunnen worden gevrijwaard van blaam."

Hazes spande de zaak aan, omdat ze van mening is dat haar belangen niet goed zijn behartigd. Haar advocaat, Royce de Vries, zegt dat er door Israël en Van Beek "misbruik" is gemaakt van de volmacht. Ze zouden zich volgens hem hebben "verrijkt". Israël noemde die beweringen destijds "stuitend" en ook Van Beek is het oneens met de beschuldigingen aan haar adres.