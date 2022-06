Johnny Depp en Amber Heard hebben inmiddels een week geleden de uitspraak van de jury in hun smaadzaken gehoord, maar de twee hebben het nog niet echt kunnen loslaten. Ruim een week na het besluit dat Depp 10 miljoen dollar krijgt van zijn ex en Heard 2 miljoen dollar van de acteur, is het voormalig koppel er duidelijk nog mee bezig. Dit is er in de tussentijd gebeurd.

De uitspraak was nog maar net bekend of zowel Depp als Heard had al een officiële reactie gegeven. Heard was zoals verwacht teleurgesteld en Depp juist blij.

Vrij snel daarna werd al duidelijk dat de actrice overweegt in hoger beroep te gaan, al is dat nog niet officieel bekendgemaakt door haar of haar advocaten. Depp zou dat niet van plan zijn, wat volgens juridisch experts gezien de uitkomst ook niet logisch zou zijn.

Diezelfde experts zeggen tegen Time dat Heard er goed aan zou doen in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Haar eigen advocaat heeft in een interview met NBC al gezegd dat het heel lastig wordt voor Heard om de 10 miljoen dollar op te hoesten.

Een hoger beroep kost ook geld. Maar met 10 miljoen dollar om te betalen is het slim het toch te proberen, zegt een advocaat gespecialiseerd in civielrecht tegen Time.

Als Heard inderdaad in hoger beroep gaat, is de kans dat er live meegekeken kan worden een stuk kleiner. In een beroep zouden drie rechters de uitspraak bepalen in plaats van juryleden.

Een advocaat gespecialiseerd in familierecht zegt dat de zaak dan echt anders zou verlopen, hoewel de uitkomst hetzelfde zou kunnen zijn. "Het grootste deel van een beroep zou gaan over rechterlijke argumenten, met een publiek van rechters. Nu hebben we gekeken naar een hoop theater in een zaak waar het publiek bestond uit een jury van gewone mensen."

De advocaat van Heard heeft gezegd dat het voor de jury eigenlijk onmogelijk was om zonder vooroordeel in de rechtbank te zitten. De zeven juryleden kregen de opdracht mee geen nieuwsprogramma's te kijken, maar volgens advocaat Elaine Bredehoft maakt dat eigenlijk niet uit.

"Ze gingen iedere avond naar huis, die mensen hebben gezinnen en die gezinnen zitten op sociale media. Het is onmogelijk dat ze niet beïnvloed zijn geraakt." De advocaten van Depp hebben niet gereageerd op de uitspraken van Bredehoft.

Op sociale media kreeg Depp ongelofelijk veel steun, terwijl naar Heard flink werd uitgehaald. Waar de hashtag I stand with Amber Heard op TikTok zo'n 27,2 miljoen keer bekeken is, staat #JusticeForJohnnyDepp op 20,3 miljard keer.

Heard zei tijdens de rechtszaak al dat ze ernstig bedreigd werd en op Instagram zijn diverse video's te vinden waarin korte fragmenten van uitspraken van Heard worden bekritiseerd. Ook bij Depp gebeurde dat, maar in veel mindere mate.

Depp is zelfs zo blij met de steun op sociale media, dat hij sinds deze week lid is van TikTok. De acteur heeft in ongeveer 48 uur zo'n acht miljoen volgers weten te verzamelen. In zijn eerste post deelde hij een video waarin onder andere beelden te zien zijn van fans die hem bij de rechtbank opwachtten met steunbetuigingen. In de bijgaande tekst bedankte hij iedereen voor de steun. Het bericht is inmiddels ruim vijftien miljoen keer bekeken.