Sonja Bakker heeft besloten haar werk als schrijfster en ondernemer voor onbepaalde tijd neer te leggen. In gesprek met De Telegraaf vertelt de dieetboekenauteur dat ze geen energie meer heeft om door te gaan met haar werk en dat ze naar Ibiza is vertrokken.

De jongste zoon van Bakker volgt gewoon les op het Spaanse eiland, wordt verteld in de krant. De andere kinderen van de schrijfster worden niet genoemd, maar verblijven mogelijk bij hun vader in Nederland.

Bakker is door diverse mensen beschuldigd van plagiaat in de recepten in haar boeken en op sociale media. Met een aantal van hen heeft Bakker een schikking getroffen. Zeker in het begin heeft ze het heel moeilijk gehad met de situatie, vertelt ze. "Nachten heb ik in bed liggen huilen. Ik heb geprobeerd alles zo goed mogelijk op te lossen. Dat is waarom ik nu op Ibiza woon. Daar ga ik een nieuwe start van mijn leven maken."

De dieetboekenschrijfster wijst niet alleen de plagiaatbeschuldigingen aan als oorzaak dat haar leven "overhoop" ligt, maar ook het overlijden van haar vader en de coronaperiode. Bakker kwam daarnaast veelvuldig in het nieuws doordat haar partner Barry zich diverse keren agressief zou hebben gedragen.

Bakker vermoedt dat ze haar werk ooit weer eens oppakt. "Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan, maar momenteel heb ik geen energie om door te gaan. Mijn werk als schrijfster en onderneemster zet ik voor onbepaalde tijd on hold. Als alles een plek heeft gekregen, wil ik misschien weer gewoon een-op-een mensen begeleiden om af te vallen. Terug naar de basis."