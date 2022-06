Een van de leden van Broederliefde is donderdag tijdens de uitreiking van de FunX Awards betrokken geweest bij een geweldsincident. Daarbij zou een geluidstechnicus dermate hard zijn geslagen door het bandlid dat hij in het ziekenhuis is beland, meldt Yvonne Coldeweijer dinsdag op Instagram. Een woordvoerder van de NPO bevestigt aan NU.nl dat het incident heeft plaatsgevonden.

"FunX keurt elke vorm van geweld af. We betreuren het geweldsincident dat backstage plaatsvond", aldus een woordvoerder van de NPO. Een woordvoerder van de politie bevestigt tegen AD dat een 28-jarige Rotterdammer is gearresteerd.

Broederliefde gaf een optreden tijdens de uitreiking van de FunX Awards en won een prijs in de categorie Beste Groep. Tijdens de uitreiking was niets te merken van het incident dat achter de schermen plaatsvond.

De NPO onderhoudt nauw contact met het productiebedrijf waarvoor de technici werken. "Samen zien we toe op de nazorg van de betrokken medewerkers."

Broederliefde heeft nog niet gereageerd.