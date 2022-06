Volgens Brad Pitt verkoopt zijn ex Angelina Jolie haar deel van hun gezamenlijke wijngaard met kwade bedoelingen, blijkt uit rechtbankpapieren. Ze zou de verkoop aan een Russische oligarch met opzet hebben gedaan uit wrok naar de acteur, schrijft BBC dinsdag.

In februari werd bekend dat Pitt zijn ex aanklaagt omdat zij haar aandeel in hun wijngaard heeft verkocht aan een oligarch. De acteur zegt dat deze persoon voor hem onbekend is. Ook heeft de Rus volgens hem "giftige bedoelingen" met zijn gekochte aandeel. Verder spreekt hij van een "vijandige overname".

In 2016 vroeg Jolie een scheiding aan. Die is nog altijd niet rond. De wijngaard was onderdeel van de scheiding, maar door de verkoop is de zaak ingewikkelder geworden.

Dat komt niet doordat de actrice niet heeft overlegd over de verkoop. In juli 2021 vroeg ze de rechter daar toestemming voor. Pitt stemde toen in, maar alleen als hij de koper mocht goedkeuren. Dat laatste is volgens hem nooit gebeurd.

De twee kochten de succesvolle wijngaard in Frankrijk in 2008 voor ruim 28,4 miljoen dollar (25 miljoen euro). Pitt betaalde destijds 60 procent van de aankoopsom, Jolie 40 procent. Volgens de acteur heeft zij na 2013 bijna geen geld en tijd meer in de wijngaard gestoken.