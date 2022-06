De Noorse prinses Märtha Louise heeft zich verloofd met haar partner sjamaan Durek Verrett. Het stel heeft dit dinsdag zelf aangekondigd. Wanneer de trouwerij plaatsvindt, is nog niet bekendgemaakt.

Op de website van het Noorse koningshuis staan felicitaties van haar ouders, koning Harald en koningin Sonja. Ook kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit wensen het stel veel geluk.

De vijftigjarige Märtha Louise en de drie jaar jongere Verrett hebben sinds 2019 een relatie. Dat zorgde eerder voor ophef, omdat de twee samen op een tournee gingen die zij 'De prinses en de sjamaan' noemden.

Daarop volgde een gesprek met haar familie. De prinses zou gebruikmaken van haar titel om geld te verdienen, iets wat niet de bedoeling is. Sindsdien maakt de prinses een duidelijker onderscheid tussen haar activiteiten voor het koningshuis en haar eigen spirituele werkzaamheden.

Verrett spreekt zich regelmatig in het openbaar uit over zeer intieme onderdelen van zijn relatie met Märtha Louise. Zo vertelde hij in een podcast dat het stel drie tot vier keer per dag seks heeft. De uitspraken van de sjamaan hebben al voor veel onrust gezorgd.

Verrett is ernstig ziek. De sjamaan heeft problemen met zijn nieren en moet drie tot vijf keer per week naar het ziekenhuis voor dialyse. Een geplande transplantatie eind mei ging niet door.

Märtha Louise was tussen 2002 en 2017 getrouwd met Ari Behn. Met hem kreeg ze drie dochters. Behn maakte in 2019 een einde aan zijn leven.