De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben dinsdag een foto van hun dochter Lilibet gedeeld na het vieren van haar eerste verjaardag.

Lilibet is lachend gefotografeerd tijdens een verjaardagspicknick van het gezin bij Frogmore Cottage in Windsor, zo meldt BBC News.

Harry en Meghan zeiden "ongelooflijk ontroerd" te zijn door de felicitaties die ze voor hun tweede kind kregen.

Het stel was in het Verenigd Koninkrijk vanwege feestelijkheden rond het zeventigjarig jubileum van koningin Elizabeth.

In 2020 legden Harry en Meghan hun koninklijke taken en titels neer. Het stel verhuisde naar de Amerikaanse staat Californië, waar de twee met hun kinderen Archie en Lilibet wonen. Hun dochter is daar geboren.

Ze hadden vrijdag hun eerste publieke optreden in het Verenigd Koninkrijk sinds 2020, toen ze een dankdienst voor de koningin in St Paul's Cathedral bijwoonden.

Vorige week zou voor koningin Elizabeth de eerste gelegenheid zijn geweest om haar achterkleindochter te ontmoeten.