Presentator en ondernemer Sipke Jan Bousema (45) en zijn vriend Jeroen Overmars (32) zijn afgelopen weekend getrouwd. Dat maakten zij maandag bekend op Instagram.

Het paar trouwde in Deventer. "Stralende zon, buiten, vrienden, (chosen) familie, aan de IJssel bij de plek waar wij verliefd op elkaar werden", schrijft Bousema bij een foto waar zij verliefd naar elkaar kijken.

Bousema vroeg Overmars afgelopen jaar ten huwelijk. Zij leerden elkaar in april 2021 online kennen. Overmars is bekend als interieurarchitect, onder andere voor het tv-programma Van Woonvilla naar Droomvilla. Het koppel woont al enige tijd in Friesland.

Het is voor Bousema het tweede huwelijk. Hij en zijn eerste echtgenoot, Willem, gingen in 2018 als vrienden uit elkaar.