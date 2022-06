Pretty Little Liars-actrice Shay Mitchell en haar vriend Matte Babel hebben hun tweede kindje verwelkomd. Mitchell is "onlangs" bevallen van een meisje, vertelde ze zaterdag aan E! News.

In februari kondigde Mitchell aan in verwachting te zijn. In diezelfde periode overleed ook haar oma, met wie ze een sterke band had. Ze zei toen: "Afscheid nemen van iemand van wie je houdt en tegelijkertijd de blijdschap ervaren die een nieuw leven met zich meebrengt, laat de cyclus van ons leven zien. Maar voor mij is het de moeilijkste periode ooit."



Voor de 35-jarige Canadese actrice voelde de samenkomst van deze ingrijpende gebeurtenissen als een plan van boven. "Het universum wist dat ik vreugde nodig zou hebben om de klap op te vangen van het verlies van een van de belangrijkste mensen in mijn leven."

Mitchell en Babel werden in het najaar van 2019 ouders van dochter Atlas.