Lauren Verster is voor de derde keer zwanger. De presentatrice is voor een programma in Dubai en maakte via Instagram bekend dat ze drie maanden zwanger is.

"Kijk, de kamelen uit Dubai en ik begrijpen elkaar; wij weten hoe het is om met zo'n bult rond te zeulen", schrijft ze bij een foto waarop ze haar zwangere buik toont. "Het lag niet echt in de planning. Ik ben er wel heel blij mee en meer dan welkom. Zin in nog zo'n heerlijk kraaitje, kan niet wachten tot je er bent."

De 42-jarige Verster heeft al twee dochters met haar vriend Jasper Diepeveen. De presentatrice en de cameraman leerden elkaar kennen toen Verster nog een relatie had met presentator Jort Kelder.