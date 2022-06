Douwe Bob is weer samen met Anouk, de vrouw die deze week zijn derde kind in zes maanden op de wereld zette. Aangenomen werd dat de twee geen relatie meer hadden maar dat zit toch anders, zo liet de zanger vrijdag weten in de RTL 4-talkshow Beau.

"Volgens mij hebben we een relatie. Als het aan mij ligt wel", zo stelde Douwe Bob. Hij denkt dat Anouk dat ook zo ziet. "Ze is nu aan het kijken, dus je mag het nu zeggen schat."

Douwe Bob verwelkomde deze week zijn derde kindje: zoon Elias. In december werd hij al vader van twee andere kinderen, allebei bij een andere vrouw.

"Het is wat het is", zei de 29-jarige zanger over de unieke situatie. "Ik heb er ook wel veel om gelachen, moet ik zeggen. Er kwamen nogal veel grappen uiteraard. (...) Maar uiteindelijk heb je het wel over mensenleventjes en ik wil gewoon een goede vader zijn."

'Liefde zal een weg vinden'

Op de vraag of dat ook lukt, kon Douwe Bob niet helemaal een antwoord geven. "Dat is een goede vraag. Ik heb met één van de drie dames niet een heel goede relatie, maar ik geloof wel dat liefde een weg zal vinden."

Douwe Bob verzekerde dat er voorlopig geen andere kinderen meer komen. "Het is nu wel even welletjes. Maar ik ben heel blij en heel gelukkig met de kids."