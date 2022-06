Gordon heeft besloten dat Dubai voortaan zijn thuis is. De zanger meldt op Instagram dat hij definitief afscheid neemt van zijn huizen in Amsterdam en Zuid-Afrika.

"Ik heb de plek waar ik gelukkig ben gevonden", schrijft de zanger op Instagram. Hij zegt dat hij niet verder hoeft te zoeken, want in Dubai heeft hij gevonden waar hij naar zocht. Daarom verkoopt hij zijn andere huizen.

De woning in Amsterdam had de zanger nog maar net. Zelf beschrijft hij het huis dan ook als "amper in geleefd".

Voor het huis in stadsdeel Noord vraagt Gordon 3,5 miljoen euro, maar de koper krijgt dan wel een penthouse van 250 vierkante meter met uitzicht op de A'DAM Toren.

De woning in Zuid-Afrika gaat voor een stuk minder de markt op: de zanger vraagt 11.950.000 Zuid-Afrikaanse rand, omgerekend ruim 700.000 euro. Het huis staat in Kaapstad en heeft een oppervlakte van 315 vierkante meter.