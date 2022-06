Marieke Elsinga krijgt een zoon. Dat onthulde de radio- en tv-presentatrice donderdag in de uitzending van RTL Boulevard.

Elsinga maakte donderdagochtend in haar radioprogramma Mattie & Marieke op Qmusic bekend zwanger te zijn. De 35-jarige presentatrice was blij dat ze het nieuws kon delen. "Tegelijkertijd was het ook heerlijk om het voor onszelf te houden", vertelde ze.

Elsinga zei in de uitzending namen als Luuk, John, Jeroen en Aran te overwegen - de namen van haar collega's bij RTL Boulevard.

In februari 2020 maakte Elsinga bekend een relatie te hebben met Sander. De twee wonen inmiddels samen in Amsterdam.

Elsinga keerde deze week terug op de radio, nadat ze een maand niet te horen was geweest. Naar eigen zeggen kostte het werken voor radio én televisie haar de laatste tijd te veel energie. Daarom besloot ze "heel even op de rem te trappen".