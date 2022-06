Het moddergooien in de rechtbank is woensdag officieel ten einde gekomen: Johnny Depp en Amber Heard hebben de uitspraak gehoord in de smaadzaak die de acteur tegen zijn ex-vrouw had aangespannen. Zij moet hem ruim 10 miljoen dollar (9,4 miljoen euro) overmaken en hij haar 2 miljoen dollar. Daarmee lijkt de kous af. Maar is dat ook zo?

Depp hoorde woensdagavond (Nederlandse tijd) van de zevenkoppige jury waar hij al heel lang op hoopte: die gaf hem gelijk. Volgens de jury heeft het team van de acteur voldoende bewezen dat zijn ex-vrouw schuldig is aan smaad en verantwoordelijk is voor de gevolgen die haar beschuldigingen hadden op zijn leven.

De jury wilde dat Depp 15 miljoen dollar kreeg van zijn ex. Maar vanwege een regel in de Amerikaanse staat Virginia, waar de rechtszaak plaatsvond, is dat bedrag teruggebracht naar 10.350.000 dollar.

Heard heeft volgens de jury op de meeste punten niet kunnen bewijzen dat haar ex zich schuldig heeft gemaakt aan smaad. Toch krijgt de actrice geld. Dat komt doordat de jury wel voldoende grond zag voor het punt van Heards team over de advocaat van Depp. Door te roepen dat alles wat Heard zei onderdeel was van een 'hoax', zou de advocaat zich schuldig hebben gemaakt aan smaad. Heard krijgt op haar beurt 2 miljoen dollar.

Of het een kwestie is van het ene bedrag van het andere aftrekken, is niet duidelijk. Mogelijk moeten voor de juridische afwerking beide bedragen worden betaald.

Geen van beiden heeft het nog officieel gezegd, maar als we een woordvoerder van Heard mogen geloven, is de actrice van plan in beroep te gaan. In een eerste reactie zei de actrice dat ze extreem teleurgesteld was in de uitspraak, maar liet niets blijken over een eventueel beroep. De komende weken zal blijken of Heard de zaak verder voortzet.

Dan is niet gezegd dat dat ook echt gaat gebeuren. Depp wilde ook in hoger beroep in het Verenigd Koninkrijk, waar hij een zaak rondom een stuk in The Sun (waarin Depp een "vrouwenmepper" werd genoemd) verloor. Dat mocht toen niet.

En nu? Afgezien van een eventueel hoger beroep zullen beide acteurs verder moeten met hun leven. Depp schreef dat hem door de uitspraak die kans eindelijk is gegeven en dat de waarheid nu op straat ligt. In de rechtbank vertelde hij hoe hij het aantal aanbiedingen voor nieuwe films flink had zien slinken sinds de eerste beschuldigingen van Heard in 2016.

Een oud-medewerker van Depp sprak dat overigens tegen. Volgens de boekingsagent was het aantal aanbiedingen al ruim voor die tijd afgenomen door het gedrag van de acteur op filmsets. Zo zou hij regelmatig te laat komen of niet goed genoeg voorbereid zijn.

Depp was tijdens de uitspraak niet aanwezig in de rechtbank omdat hij voor optredens in het Verenigd Koninkrijk was. Muzikaal kan hij dus in ieder geval aan de slag. Onlangs speelde de acteur in een Franse film, Jeanne du Barry, die tijdens het filmfestival van Cannes is aangeboden aan allerlei distributeurs. Mogelijk zien we die film dus nog terug in bioscopen.

De acteur zal hopen dat iets grotere filmrollen ook weer zijn kant op komen. Maar als we experts van onder andere The Guardian mogen geloven, zullen makers daar de komende jaren nog wel voorzichtig mee zijn. Door de rechtszaak zijn veel details naar buiten gekomen die effect hebben op hoe men naar Depp kijkt. Filmmakers kunnen dat een risico vinden.

Heard is in ieder geval naar alle waarschijnlijkheid in maart 2023 in de meeste bioscopen te zien. Dan verschijnt volgens de huidige planning Aquaman 2, waarin de actrice Mera speelt. Onlangs sloot ze ook nog opnames af voor de indiefilm In the Fire, maar onbekend is wanneer die film uitkomt.

Andere filmprojecten zijn tot nu toe nog niet aangekondigd. Ook in het geval van Heard kan volgens experts worden aangenomen dat het aanbod achterblijft.