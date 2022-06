Marieke Elsinga is in verwachting van haar eerste kind. De 35-jarige presentatrice en radio-dj maakte het nieuws donderdag bekend in haar ochtendshow op Qmusic.

"Het gaat goed met me en ik ben zo blij dat het nu is verteld. Ik ben al een eindje op weg, dus het werd ook wel tijd. Je begint het nu best wel te zien", aldus de radio-dj. Ze vertelde dat zij en haar partner Sander "dolgelukkig" zijn. Wanneer Elsinga precies is uitgerekend en wat het geslacht van de baby is, heeft ze nog niet bekendgemaakt.

"Het is een heel gek idee dat er iets in je buik groeit en je lichaam verandert. Het is een wonder. Als het in je eigen buik gebeurt, is het zo bijzonder. Ik kan aan de ene kant niet wachten tot het kindje er is, maar ben ook blij dat het nog even duurt, want het is de grootste verandering in je leven."

Elsinga benadrukte dat haar zwangerschap niet de reden was van haar wekenlange afwezigheid op de radio. "Ik was heel erg toe aan mentale rust. Onbewust heeft mijn zwangerschap me misschien wel een duwtje gegeven, waardoor ik stopte met over mijn grenzen heen te gaan en ik voor mezelf kies."

Marieke Elsinga deelt het nieuws met haar kat. (Foto: Instagram Marieke Elsinga)