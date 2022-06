Johnny Depp is tevreden met het oordeel van de jury in de smaadzaak die hij had aangespannen tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. De 58-jarige acteur kreeg woensdag van de jury in de Amerikaanse staat Virginia op alle punten gelijk. "De jury heeft me mijn leven teruggegeven. Ik voel me zeer nederig", schrijft Depp in een eerste reactie op Instagram.

"Zes jaar geleden is mijn leven, het leven van mijn kinderen en de mensen om mij heen voor altijd veranderd. Valse, zeer serieuze en criminele beschuldigingen zijn er over mij gedaan in de media, terwijl er nooit een officiële aanklacht tegen mij werd ingediend."

"In een flits gingen de berichten al twee keer de wereld over. Dat had een ongelofelijke impact op mijn leven en mijn carrière", schrijft Depp. Door de beschuldigingen verloor hij onder meer filmrollen in de Fantastic Beasts-franchise.

Hij zegt dat hij, ondanks de wereldwijde aandacht die het zou creëren, met het aanspannen van de smaadzaak een doelbewuste beslissing had genomen. "Vanaf het begin was het mijn doel om de waarheid boven tafel te krijgen. Ik was het mijn kinderen en de mensen die mij steunen verschuldigd de waarheid te vertellen. Nu die waarheid er is, heb ik eindelijk vrede."

"Ik hoop dat mijn gevecht om de waarheid te vertellen andere mensen zal helpen die in hetzelfde schuitje zitten. Ik hoop dat we ook weer terugkeren naar het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen."

"Een nieuw hoofdstuk kan nu eindelijk beginnen", besluit Depp zijn verklaring.

Depp klaagde Heard aan voor 50 miljoen dollar

De smaadzaak tegen zijn ex Amber Heard draaide om een artikel dat in 2018 in de Amerikaanse krant The Washington Post verscheen. Daarin schreef de 36-jarige actrice dat ze een "overlevende" was van huiselijk geweld.

Ze noemde Depps naam niet, maar volgens de acteur was het duidelijk dat het over hem ging. Depp besloot haar daarop aan te klagen voor 50 miljoen dollar (bijna 47 miljoen euro).

In dezelfde zaak meende Heard dat zij het slachtoffer was geworden van smaad, omdat Depps advocaten haar beschuldigingen vals noemden. Ze besloot daarop haar ex aan te klagen voor 100 miljoen dollar.

Depp kreeg van de jury gelijk op alle punten, maar Heard in haar zaak slechts op enkele punten. Ze moet van de jury haar ex-man 15 miljoen dollar betalen. Depp moet haar op zijn beurt 2 miljoen dollar betalen.

Twee soorten schadevergoeding

De schadevergoeding die Heard moet betalen bestaat uit een schadevergoeding van 10 miljoen dollar en een 'bestraffende' schadevergoeding (punitive damage) van 5 miljoen dollar. Die laatste is bedoeld om te voorkomen dat iets nogmaals gebeurt.

In de staat Virginia mag de punitive damage maximaal 350.000 dollar bedragen. Daardoor moet Heard uiteindelijk 8.350.000 dollar (7,8 miljoen euro) naar haar ex overmaken.

Heard zei in een eerste reactie teleurgesteld te zijn met het oordeel van de jury. "Mijn hart is gebroken. Een berg aan bewijzen was niet genoeg tegenover de buitengewone invloed die mijn ex-man heeft."