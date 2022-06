Amber Heard zegt teleurgesteld te zijn met het oordeel van de jury in de smaadzaak die haar ex-man Johnny Depp tegen haar aanspande vanwege smaad. De jury bepaalde woensdag dat ze met een artikel in 2018 in de Washington Post smaad pleegde tegen Depp. Ze moet hem nu miljoenen dollars aan schadevergoeding betalen.

"Ik kan niet in woorden uitleggen hoe teleurgesteld ik ben. Mijn hart is gebroken: een berg aan bewijzen was niet genoeg tegenover de buitengewone invloed die mijn ex-man heeft", aldus de 36-jarige actrice in een eerste reactie.

"Ik ben vooral teleurgesteld door wat dit oordeel betekent voor andere vrouwen. Het is een stap terug naar de tijd waarin vrouwen die zich uitspreken publiekelijk belachelijk worden gemaakt. Het haalt ons terug naar het idee dat geweld tegen vrouwen niet serieus genomen hoeft te worden."

Depp klaagde zijn ex-vrouw aan voor smaad, vanwege een artikel dat in 2018 in de Washington Post verscheen. Daarin schreef Heard een 'overlever' te zijn van huiselijk geweld. Ze noemde Depps naam niet, maar volgens de acteur was het duidelijk dat het over hem ging. De acteur vertelde in de rechtbank dat hij sinds de publicatie diverse filmrollen is misgelopen.

In dezelfde zaak meende Heard dat zij het slachtoffer was geworden van smaad, omdat Depps advocaten haar beschuldigingen vals noemden. Ze besloot daarop om haar ex aan te klagen voor 100 miljoen dollar.

Depp kreeg van de jury gelijk op alle punten, maar Heard in haar zaak slechts op enkele punten. Ze moet van de jury haar ex-man 15 miljoen dollar betalen. Hij moet haar 2 miljoen dollar geven.

Depp liet woensdag via Instagram weten blij te zijn met het oordeel van de jury. Volgens hem heeft hij dankzij de uitspraak zijn leven weer teruggekregen. "Vanaf het begin was het mijn doel om de waarheid boven tafel te krijgen. (..) Nu die waarheid er is heb ik eindelijk vrede", schrijft de acteur.