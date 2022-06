De jury in de smaadzaak van de Amerikaanse acteur Johnny Depp tegen zijn ex-echtgenote Amber Heard is tot een oordeel gekomen. Het oordeel wordt woensdag om 21.00 uur Nederlandse tijd bekendgemaakt in de rechtbank in de Amerikaanse staat Virginia, melden Amerikaanse media.

Na een proces van zes weken, waarin Depp en Heard elkaar van huiselijk geweld beschuldigden en intieme details over hun gezamenlijke leven deelden, voerde de jury enkele dagen overleg. Afgelopen vrijdag hielden de advocaten van de 58-jarige acteur en de 36-jarige actrice hun slotpleidooien.

Heard zal in de rechtbank aanwezig zijn voor de uitspraak. Depp bekijkt het oordeel vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar hij op dit moment is voor optredens.

Depp klaagde zijn ex-vrouw aan nadat zij in 2018 een opiniestuk voor de Amerikaanse krant The Washington Post had geschreven. Daarin schreef ze dat ze slachtoffer van huiselijk geweld was. Hoewel Depp niet bij naam werd genoemd, zou het volgens de acteur voor lezers overduidelijk zijn geweest dat het over hem ging.

De acteur eist 50 miljoen dollar (bijna 47 miljoen euro) van zijn ex en een rectificatie voor de uitspraken die zij heeft gedaan. Volgens Depp was hij niet gewelddadig geweest gedurende hun relatie, iets dat Heard in de column beweerde.

Stel stond al eerder tegenover elkaar in rechtbank

Eerder stond het voormalige koppel ook al tegenover elkaar in de rechtbank, toen in het Verenigd Koninkrijk. Die zaak verloor Depp van Heard.

Heard heeft op haar beurt haar ex-man aangeklaagd. Zij eist 100 miljoen dollar van de acteur.

Het stel trouwde in 2015 en scheidde officieel in 2017, maar voor die tijd waren ze al uit elkaar. Heard vroeg in 2016 een scheiding aan. Ze vroeg daarbij direct om een omgangsverbod, omdat Depp zich schuldig zou hebben gemaakt aan huiselijk geweld.

Volg de uitspraak vanaf 20.55 uur live op NU.nl.