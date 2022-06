Heidi Montag, bekend van de MTV-serie The Hills, is in verwachting van haar tweede kind. De realityster laat aan het tijdschrift Us Weekly weten dat ze "dolblij" is.

De 35-jarige Montag en haar man Spencer Pratt wilden al langer een tweede kindje, maar dat was niet gemakkelijk. De realityster zegt dat ze haar tweede zwangerschap onder meer dankt aan een ander dieet. Zo at ze voornamelijk dierlijke producten als hart, rauw vlees en zelfs bizontestikels.

Montag en Pratt hebben samen al een vierjarige zoon. De twee zijn sinds 2008 getrouwd. Het koppel was samen te zien in The Hills (2006-2010) en in de vervolgserie die van 2019 tot en met 2021 werd uitgezonden.