Soundos El Ahmadi is zwanger en hoewel ze dat nog niet met haar volgers had gedeeld, is haar bekendmaking geen vrolijk bericht. De actrice beticht een filmproducent van zwangerschapsdiscriminatie: op het moment dat ze bekendmaakte in verwachting te zijn, mocht ze naar eigen zeggen niet meer in de film spelen.

Op Instagram deelt ze dat ze gevraagd was voor een rol in een kinderfilm. Maar toen ze vertelde zwanger te zijn, werd ineens gezegd dat ze toch een andere artistieke keuze hadden gemaakt.

"Ik heb getwijfeld of ik dit met jullie wilde delen. Maar ik wil niet alleen en eenzaam met mijn verdriet zitten. Ik wil ook actrices in deze industrie waarschuwen. Dat als ze leven aan het maken zijn, ze dat vooral niet moeten vertellen. Want dan is hun leven als actrice voorbij", aldus El Ahmadi.

De actrice is al moeder van de zevenjarige Aaliyah. Het is voor haar en haar echtgenoot Daniel hun tweede kind.

NU.nl heeft de filmmaatschappij om een reactie gevraagd.