Armin van Buuren heeft het de afgelopen twee jaar rustig aan gedaan en komt daardoor tot de conclusie dat hij voor de pandemie tegen een burn-out aan zat. In gesprek met AD zegt de dj dat hij kampte met donkere gedachten en niet de leukste persoon was voor zijn omgeving.

"Ik heb in de covidtijd op het punt gestaan om er helemaal mee te stoppen. Wat me weerhield? Toch het gegeven dat muziek maken zo leuk is. Ik blijf een draaidier", aldus de dj.

De 45-jarige Van Buuren had al voor de pandemie de samenleving stillegde besloten even een pauze te nemen, maar stelde dat steeds uit. In het voorjaar van 2020 werd hij ertoe gedwongen door de sluiting van clubs over de hele wereld.

Toen hij thuis kwam te zitten, werd de dj ineens geconfronteerd met zijn gevoelens. "Ik voelde me niet gelukkig, maar stond dat mezelf niet toe. Wat heb jij nou te zeiken met je mooie huis, je privéjet, je geld en je gigs voor 60.000 mensen? Dat zei ik tegen mezelf. En ik wil dus ook vooral niet overkomen als een zeikerd, want die opsomming klopt helemaal. Toch is dat uiteindelijk de kern: ik negeerde mijn gevoel en ging jarenlang ver over mijn eigen grenzen heen.''

Van Buuren had rust nodig en sliep soms halve dagen. Met Nederlandse collega's praatte hij veel over wat hem overkwam. "Ik kwam erachter dat het niet lag aan mijn drukke schema of de mensen om mij heen, ik was zelf het probleem. Ik ben echt een pleaser, wil het voor iedereen goed doen en vergat daardoor mezelf. Nee zeggen vind ik dus heel moeilijk, daarom is het een overwinning dat ik nu voor het eerst nee heb gezegd tegen een hele zomer Ibiza. Las Vegas: hetzelfde verhaal. Ik heb nu een agenda die ongeveer de helft beslaat van die voor corona.''

De dj is nu strenger en zegt niet meer tegen alles ja. "Ik denk ook dat dat gaat lukken. Ik doe nu alleen nog wat ik leuk vind. Dat houdt dus ook in een paar keer Ibiza in plaats van elke week. Zo voorkom ik dat ik er alleen voor het geld ga staan, want dat verdienen mijn fans niet.''