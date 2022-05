Billie Eilish en Matthew Tyler Vorce zijn uit elkaar gegaan. De zangeres en acteur waren een jaar samen.

Vorce heeft het nieuws via Instagram bekendgemaakt. Er gingen op sociale media al geruchten dat de twee uit elkaar waren omdat de dertigjarige acteur de twintigjarige zangeres zou hebben bedrogen.

Het vermeende overspel wordt ontkend door Vorce. "Er is niemand vreemdgegaan", schrijft hij. "Relaties gaan voorbij. Zo eenvoudig is het. Het bedenken van geruchten en LIEGEN op het internet is gevaarlijk."

Eilish en Vorce waren sinds vorig voorjaar samen. De zangeres heeft nog niet gereageerd op het nieuws over de breuk.