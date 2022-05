Douwe Bob is voor de derde keer in ongeveer een half jaar tijd vader geworden. De zanger kondigt dinsdag op Facebook aan dat zijn zoon Elias is geboren.

Douwe Bob heeft zijn derde kind samen met zijn ex-vriendin Anouk van Schaik gekregen. De artiest maakte in januari bekend dat zij in verwachting was.

"We probeerden het bijna drie jaar en het is bijna vijf maanden geleden dus toch gelukt. We houden in welke hoedanigheid dan ook erg van elkaar en m'n prachtige dochtertje Bobby Lou krijgt een lief broertje", schreef hij toen.

De zanger werd in december vorig jaar vader van zijn eerste twee kinderen. Dochter Bobby Lou kreeg hij met kunstenares Loes van Delft, met wie hij geen relatie heeft. Een tweede kind werd ook in december geboren. Wie de moeder is, heeft Douwe Bob nooit bekendgemaakt.

De zanger schrijft op Facebook dat hij het nieuwe nummer Someone You Love heeft geschreven voor zijn pasgeboren zoon.