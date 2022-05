Astrid Joosten is deze maand eindelijk in het huwelijk getreden met haar vriend Rob Peters. De 64-jarige televisiepresentatrice moest de bruiloft twee jaar uitstellen door de geldende coronamaatregelen.

De bruiloft was "op een mooie zondag in mei met familie en beste vrienden in Amsterdam", liet de presentatrice weten aan Nouveau. Het blad heeft ook twee foto's van de plechtigheid gepubliceerd.

Joosten heeft zo'n vier jaar een relatie met Peters. De presentatrice was eerder meer dan twintig jaar getrouwd met Willem Ennes. Hij overleed in 2012 aan de gevolgen van alvleesklierkanker.