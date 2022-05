Peter Gillis is niet van plan op korte termijn zijn vriendin Nicol Kremers ten huwelijk te vragen. Dat maakte de zestigjarige realityster maandagavond bekend in Shownieuws.

Gillis, bekend van het SBS6-programma Massa is Kassa, zei voorlopig nog niet te willen trouwen. "Dat zit er nog niet in hoor", zei hij maandag.

De zestigjarige Gillis is een keer eerder getrouwd geweest en dat was geen succes. Dat huwelijk eindigde in een scheiding en de realityster zegt er "niet trots op" te zijn.

"Je trouwt een vrouw om er voor altijd bij te blijven. Als je gaat scheiden verdient dat niet de schoonheidsprijs. Maar als het niet meer gaat, moet je ook de knoop doorhakken. Dat is toen ook niet op één dag gebeurd. Daar hebben we toen heel veel over gepraat. Het zat al vijf jaar niet goed."

Gillis heeft inmiddels vier jaar een relatie met de 32-jarige Kremers. Hij sluit niet uit dat het later alsnog van een bruiloft komt. "Het kan zomaar een keer gebeuren."