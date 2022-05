Van Morrison heeft Robin Swann, de Noord-Ierse minister van Volksgezondheid, aangeklaagd vanwege een artikel waarin Swann kritisch is over zijn 'antilockdownnummers'. De zanger is boos dat de minister in 2020 in muziekblad Rolling Stone schreef "teleurgesteld" te zijn dat Morrison zulke "bizarre en onverantwoordelijke" uitlatingen deed.

De advocaten van Morrison laten aan Britse media weten dat hij een aanklacht heeft ingediend, maar zeggen niet waarvoor.

De Brown Eyed Girl-zanger bracht in 2020 drie nummers uit waarin hij kritiek uitte op het coronabeleid. In een van de liedjes zingt hij onder meer dat "het nieuwe normaal" niet normaal is en dat men "in vrijheid" hoort te leven.

In reactie daarop schreef Swann een artikel voor Rolling Stone. Daarin uitte hij zijn zorgen dat de nummers de gedachten van complotdenkers voedden.

"De brigade van mensen met aluminiumhoedjes die actie voert tegen mondkapjes en vaccinaties en denkt dat dit allemaal een wereldwijd complot is om vrijheden weg te nemen", schreef Swann over de complotdenkers. "Ik kan alleen maar hopen dat niemand hem serieus neemt. Hij is geen goeroe en geen leraar."

Het Noord-Ierse ministerie van Volksgezondheid wil niet reageren op de aanklacht.