André Hazes en Sarah van Soelen zijn al maanden uit elkaar, maar de twee halen toch weer gezamenlijk het nieuws. Nu hebben ze ruzie over de Videoland-documentaire waarin de zanger wordt gevolgd. Zij wil er niet meer in, maar of dat gaat lukken is de vraag.

Het is alweer een tijd geleden dat we op een ander dan romantisch vlak iets hoorden over André Hazes. De zanger kampt met burn-out klachten en doet het daarom al een paar maanden rustig aan. Geen concerten, geen nieuwe muziek, slechts een hoop gedoe over zijn liefdesleven. Want daar is nogal wat gebeurd. Zijn verloving met Monique Westenberg werd bruut onderbroken, de zanger kreeg een relatie met Sarah van Soelen en ging met haar samenwonen. Voor we het wisten was dat alweer uit en werd hij aan twee nieuwe vrouwen gekoppeld.

Inmiddels gaan er stevige geruchten dat Hazes en Westenberg elkaar weer helemaal hebben gevonden. Privé fotografeerde de twee innig verstrengeld tijdens hun vakantie. Hoewel de twee er zelf niet op reageren, lijkt daarmee bevestigd dat het stel weer samen is.

Kort daarna kwam Shownieuws met een opmerkelijke update: de documentaire over Hazes loopt gevaar. In de Videoland-documentaire wordt Hazes op de voet gevolgd en er zou ook gefilmd zijn tijdens de recentste vakantie van de zanger met zijn zoon en Westenberg. Dat zou bij Van Soelen en haar familie in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

In de tijd dat de relatie van Hazes en Westenberg spaak liep, werd hij opgevangen door de familie Van Soelen. Op dat moment zou er nog geen sprake zijn geweest van een relatie met Sarah, maar slechts een familie die wilde helpen. Toen Hazes en Van Soelen uit elkaar gingen, werd de communicatie met de hele familie ook direct afgekapt. Dat vonden de Van Soelens zeer pijnlijk.

"De familieleden van Sarah en Sarah zelf willen niet als een soort tussenfase in het leven van André worden getoond", werd in Shownieuws gezegd. Dat is precies wat de Van Soelens verwachten van de documentaire: hoe te zien is hoe Hazes even de weg kwijt was, maar nu zijn plek weer heeft gevonden.

De familie zou geen contract hebben getekend waarin staat dat de gedraaide beelden sowieso gebruikt mogen worden. Daarmee hebben zij een troef in handen: ze kunnen bezwaar maken. Contact met de documentairemaker zou er nog niet direct zijn geweest, al is er wel al een poging gedaan door de familie Van Soelen.

Videoland laat desgevraagd aan NU.nl weten dat de documentaire in de maak is en dat er nog niets gezegd kan worden over wat en wie er te zien zal zijn. Op een verzoek van Nu.nl om contact met de producent van de documentaire is nog niet gereageerd.