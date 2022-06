Johnny Depp heeft gelijk gekregen in de smaadzaak die hij tegen zijn ex Amber Heard heeft aangespannen. De jury oordeelde dat de actrice 15 miljoen dollar (14 miljoen euro) aan haar ex-man moet betalen, Depp 2 miljoen euro aan Heard. De zevenkoppige jury maakte het oordeel woensdag bekend in de rechtbank van Fairfax, Virginia.

Depp klaagde zijn ex-vrouw aan voor smaad, vanwege een artikel dat in 2018 in de Washington Post verscheen. Daarin schreef Heard een 'overlever' te zijn van huiselijk geweld. Ze noemde Depps naam niet, maar volgens de acteur was het duidelijk dat het over hem ging. De acteur vertelde in de rechtbank dat hij sinds de publicatie diverse filmrollen is misgelopen en eiste 50 miljoen dollar (zo'n 47 miljoen euro) van Heard.

In dezelfde zaak meende Heard dat zij het slachtoffer was geworden van smaad, omdat Depps advocaten haar aantijgingen vals noemden. De actrice zou volgens de advocaat van Depp een hoax rondom seksueel geweld hebben opgezet. Ze besloot daarop om haar ex aan te klagen voor 100 miljoen dollar. Daarmee kreeg de jury de taak om een oordeel over twee zaken te vellen.

Depp kreeg van de jury op alle punten gelijk, maar Heard in haar zaak slechts op enkele punten. Heard zou zich inderdaad schuldig hebben gemaakt aan smaad, maar andersom zou volgens de jury alleen bewezen zijn dat de advocaat van Depp welwillend kwaad over haar heeft gesproken.

Depp niet aanwezig, Heard teleurgesteld

Depp was niet in de rechtbank aanwezig voor het oordeel, Heard wel. De acteur bekeek het oordeel vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar hij momenteel is voor optredens.

"Ik kan niet in woorden uitleggen hoe teleurgesteld ik ben. Mijn hart is gebroken: een berg aan bewijzen was niet genoeg tegenover de buitengewone invloed mijn ex-man heeft", aldus Heard in een eerste reactie.

"Ik ben vooral teleurgesteld door wat dit oordeel betekent voor andere vrouwen. Het is een stap terug naar de tijd waarin vrouwen die zich uitspreken publiekelijk belachelijk worden gemaakt. Het haalt ons terug naar het idee dat geweld tegen vrouwen niet serieus genomen hoeft te worden."

Depp schrijft op Instagram dat de jury hem met de uitspraak zijn leven heeft teruggegeven. "Mijn doel was de waarheid onthullen, ongeacht wat de uitkomst zou zijn. Ik was het mijn kinderen en de mensen die mij steunen verschuldigd de waarheid te vertellen. En nu ik dat gedaan heb, voel ik me vredig."

Depp en Heard waren getrouwd van 2015 tot 2017, maar de actrice vroeg in 2016 al een scheiding aan. Destijds vroeg ze de rechter ook om een omgangsverbod voor Depp, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan huiselijk geweld.

Rechtszaak duurde ruim zes weken

De rechtszaak in de Verenigde Staten begon op 12 april in Fairfax County in Virginia en duurde ruim zes weken. De zaak kon live worden meegekeken en trok wereldwijd de aandacht.

Niet alleen Depp en Heard namen plaats in de getuigenbank, maar ook diverse experts en vrienden en familie van de twee. Tijdens de hoorzittingen werd tot in detail gesproken over het huwelijk van Depp en Heard. Beide partijen beschuldigden elkaar van huiselijk geweld.

Details kwamen in 2020 al naar buiten, toen het stel tegenover elkaar kwam te staan in een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk. Die zaak ging over een stuk in The Sun waarin Depp een 'vrouwenmepper' genoemd werd. Depp verloor de zaak toen en moest miljoenen betalen aan zijn ex-vrouw.

De rechtszaak tussen de ex-geliefden was wereldwijd live te volgen en trok daarmee miljoenen kijkers.