Chef'Special-voorman Joshua Nolet heeft het zwaar gehad tijdens de coronacrisis, zegt hij in een interview met Men's Health. De zanger, die inmiddels vader is van dochter Coco, gebruikte steeds meer drugs en voelde zich depressief. "Ik ben een tijd, een maand of tien, heel destructief geweest", vertelt de zanger.

"Ik zorgde zó slecht voor mezelf", vertelt Nolet. "Er waren geen prikkels meer, alles viel weg – de hele festivalzomer, alle shows. Er was nog geen Coco. Ik dacht: waarom zou ik voor mezelf zorgen? Ik hoefde niet op het podium te staan. Ik hoefde mezelf niet te presenteren. Ik had nieuwe prikkels nodig. Die heb ik toen in de verkeerde dingen gezocht. Dingen die je normaal op een feestje doet – drank en drugs."

"Ik heb daar normaal een heel gezonde, recreatieve verhouding mee", gaat de zanger verder. "Maar ik ging het steeds vaker doen, dat sloop erin. Als het te stil wordt, dan ga ik de pijn voelen die eronder zit. Ik heb daar altijd met een boog omheen kunnen werken. Ik was altijd bezig met de band, relaties of vrouwen. Ik had altijd iets waarin ik mezelf kon verliezen als afleiding. De stilte was voor mij te confronterend, dus ging ik mezelf verdoven."

'Ik was er niet meer de baas over'

Nolet realiseert zich nu dat hij die fase nodig had om wakker te worden. "Op papier functioneerde ik nog, maar ik verloor de controle. Dat merkte ik pas nadat ik een aantal keer een afspraak met mezelf niet was nagekomen. Ik was er niet meer de baas over en dat was het moment dat bij mij de alarmbellen afgingen."

"Ik ben heel blij dat er mensen om me heen waren die zeiden: je gaat te ver", vertelt Nolet. "Dat is een van mijn weinige skills: het lukt me altijd een groep mensen om me heen te verzamelen die me omhoogtrekt en inspireert. Die mensen hebben me op dat moment ook geholpen, met m’n vriendinnetje, Caroline, voorop."

"Zij is echt mijn allergrootste rots", gaat de zanger verder. "Ze heeft me door die lockdown heen getrokken. Én zij is de eerste die om kon gaan met mijn winterdepressie. Zij rende niet weg, probeerde me niet te fiksen. Ze was er gewoon. Ik wist: ik mag bij jou depressief zijn en jij neemt het niet persoonlijk. Ze is mijn rock. Ik ben haar zo, zo dankbaar."

Zanger kampt al langer met winterdepressies

Nolet vertelt dat hij de afgelopen zeven winters al last heeft van neerslachtigheid. "Tijdens die depressies zijn er momenten waarop ik écht niet meer wil. Ik kom niet meer uit m'n bed en flirt met uit het leven stappen. Overal hangt een donkere deken overheen en ik kan niet meer aan mezelf uitleggen waarom ik dit blijf doen. Ik heb dan het gevoel dat ik niets meer toe te voegen heb."

In de winter van 2020 besloot de zanger antidepressiva te gaan gebruiken. "Het voelde als het ultieme zwaktebod. Als ik het zelf niet kon oplossen, dan was dat verkeerd. En het was niet alsof ik niets probeerde om de situatie te verbeteren: ik sportte, ging naar de psycholoog… maar toch prikte die depressie er elke winter weer doorheen. Mijn psych zei: 'Vind je dat je het verdient om elke winter zo te lijden? Waarom mogen mensen met suikerziekte wel een spuit nemen?' Uiteindelijk heeft ze me zo overgehaald en nu vraag ik me soms echt af waarom ik hier niet eerder aan ben begonnen."

"Het neemt niet alleen de donkere deken weg", legt Nolet uit, "maar helpt me ook bij mijn bijna manische momenten in de zomer. Dan zit ik juist heel hoog in m'n energie, heb ik het gevoel dat ik onoverwinnelijk ben en ga ik maar door. Ik slaap dan soms dagen niet, echt alsof ik high ben. Het haalt die overdreven pieken ook weg."

Grote verandering dankzij vaderschap

De 33-jarige zanger werd afgelopen maart voor het eerst vader. "Toen ik het hoorde, was het eerste wat ik dacht: shit, ik ben helemaal niet klaar voor een baby. Ik was net uit die donkere periode aan het kruipen, hoe moest ik voor een baby gaan zorgen? Maar iets in mij en Caroline zei dat dit zo heeft moeten zijn, hoe cliché dat ook klinkt."

"En uiteindelijk bleek Coco de beste reden om goed voor mezelf te gaan zorgen", zegt Nolet. "Die baby is echt een droom. Het is zo grappig, aan alles wat ik jou vertel over wat ze voor me betekent heeft ze totaal geen boodschap. Ze ligt daar maar gewoon naar je te kijken, als een bron van licht. Dat is zo mooi. En ik weet het: het is veel om op te hangen aan een baby, maar soms kijk je als vader in de ogen van je dochter en wordt alles stil. In jezelf, om je heen. En alles maakt sense op een manier die je niet begrijpt."

Nolet, die in 2012 zijn vader verloor, merkt op dat hij zich tegenwoordig rustiger dan ooit voelt. Dat legt hij verder uit. "Ik heb altijd een soort leegte gevoeld rondom de dood van m'n vader, alsof ik daar nog wat mee moest. Coco heeft dat opgevuld. Ik had niets meer nodig van m'n vader, ik mocht het zelf gaan doen. Ik denk weleens: ach papa, je had het zo gaaf gevonden om haar te zien. Maar ik weet dat ik het kan zonder zijn begeleiding. Ik mag het zelf doen."