Ye moet weer op zoek een nieuwe advocaat die hem bij kan staan in de scheidingszaak met Kim Kardashian. Zijn vierde advocaat in deze zaak, Samantha Spector, diende donderdag haar ontslag in. Ze kon het niet langer opbrengen Ye juridisch te vertegenwoordigen, meldt The Blast.

Volgens het statement dat naar de media werd verstuurd, is er sprake van "een niet te repareren breuk tussen cliënt en advocaat". Details hierover werden niet prijsgegeven.



Een van Ye's andere advocaten zal de zaak voorlopig op zich nemen, al is deze raadspersoon niet gespecialiseerd in echtscheidingen. De 44-jarige rapper zoekt ondertussen verder naar een geschikte advocaat.



Spector en haar team stonden eerder Dr. Dre bij in diens scheidingsproces. Ye had haar in maart aangenomen, nadat hij zijn vorige raadsman Chris Melcher zelf had ontslagen. Hij zou moeilijk te bereiken zijn geweest, waardoor de communicatie slecht verliep.

Ye en Kardashian maakten hun scheiding in januari 2021 bekend. De twee trouwden in 2014 in Italië en kregen samen vier kinderen: North (8), Saint (6), Chicago (4) en Psalm (3).



Begin maart dit jaar kwam de scheiding tussen de twee rond. Nu volgt een procedure over de verdeling van de financiën en voogdij over de kinderen.