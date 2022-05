Shakira wordt ervan verdacht zo'n 14,5 miljoen euro niet te hebben betaald aan de Spaanse belastingdienst. De zangeres heeft donderdag te horen gekregen dat er voldoende grond is voor een rechtszaak.

Shakira woont volgens de belastingdienst sinds 2011 in Spanje, maar zegt zelf pas in 2015 te zijn verhuisd. De belastingdienst wil al jaren dat de zangeres belasting betaalt voor die eerste vier jaar. Tot een officiële rechtszaak kwam het nooit.

De rechtbank van Barcelona heeft nu toestemming gegeven voor de strafzaak. Een datum is nog niet bekend, meldt het Spaanse persbureau EFE.

In totaal zijn er zes aanklachten tegen de zangeres geformuleerd. Al in 2018 werd gesproken over deze rechtszaak, terwijl Shakira eind oktober 2021 nog een andere zaak van de belastingdienst won.

Destijds besloot de rechter dat Shakira een onbekend bedrag terug zou moeten krijgen van de belastingdienst. Toen werd wel al gecommuniceerd dat deze uitspraak geen effect zou hebben op de strafzaak die al onderzocht werd. Verder werden er geen uitspraken gedaan over de voortgang van het onderzoek.

De Colombiaanse zangeres heeft sinds 2011 een relatie met de Spaanse voetballer Gerard Piqué. Samen hebben ze twee kinderen.