Getuigenissen van Kate Moss en een medewerker van TMZ, verhalen over afgehakte vingers en extreem geweld: door alle bizarre en heftige details zou je bijna vergeten waar de rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard precies om draait. Waar beslissen de rechter en jury binnenkort over?

Vrijdag komt de rechtszaak waarschijnlijk ten einde. Althans: de behandeling ervan. Dan heeft iedereen getuigd en hebben de advocaten van Heard en Depp hun slotpleidooi gehouden. Vanaf dat moment is het aan de rechter en de zevenkoppige jury om te bepalen over het lot van de twee acteurs die al jaren met elkaar in de clinch liggen.

Depp spande de rechtszaak tegen Heard aan en beticht haar van laster en smaad. De acteur eist 50 miljoen dollar van zijn ex en een rectificatie voor de uitingen die zij heeft gedaan. Volgens Depp was hij niet gewelddadig gedurende hun relatie, iets dat Heard in een column in The Washington Post beweerde.

De afgelopen weken hebben Heard en Depp tot in detail over hun relatie verteld, voor de ogen van de jury, de rechter en de hele wereld. De hele zaak was namelijk online te volgen, waardoor de zaak extreem veel aandacht kreeg in traditionele media en op sociale media. Beide acteurs hebben een getuigenis afgelegd en elkaar over en weer beschuldigd van geweld in de relatie.

Zo vertelde Depp dat Heard de oorzaak was dat hij een deel van zijn vinger verloor. De actrice zou een fles naar hem hebben gegooid, waarbij zijn hand werd geraakt. Toen hij daarvoor werd behandeld, vertelde de acteur aan de arts dat hij het ongeluk zelf had veroorzaakt, om zijn toenmalige echtgenoot te beschermen.

Depp getuigde dat zijn overmatige drank- en drugsgebruik ontstond door de vele problemen die het stel had. Daarnaast vertelde hij dat Heard ooit een sigaret in zijn gezicht uitdrukte en hoe de actrice meerdere keren zijn problematische jeugd gebruikte om hem te pesten.

Heard had een heel ander verhaal: zij zegt dat Depp een extreme drugs- en drankverslaving had en daardoor regelmatig agressief werd. Meerdere keren zou ze door hem zijn geslagen en geduwd, details die ook al naar voren kwamen in de zaak die in 2020 diende in het Verenigd Koninkrijk. Depp verloor die rechtszaak: hij wilde een rectificatie van The Sun, omdat de krant hem een vrouwenmepper noemde, maar de rechter zag voldoende grond daarvoor. Depp moest zijn ex miljoenen euro's betalen.

Heard en Depp ten tijde van hun huwelijk. Heard en Depp ten tijde van hun huwelijk. Foto: BrunoPress

In deze nieuwe zaak verklaarde Heard dat ze ook seksueel zou zijn misbruikt door de acteur. Zonder toestemming had hij haar gepenetreerd met een fles, beweerde ze. Daarbij was Depp onder de invloed van xtc-pillen.

Heard en Depp waren niet de enige die in de rechtbank plaatsnamen. Zo vertelde Heards zus dat ook zij eens geslagen is door Depp. Kate Moss getuigde juist het tegenovergestelde: al jaren gingen er verhalen dat het model tijdens haar relatie met Depp door hem van een trap was geduwd, maar het model heeft die verhalen nu tegengesproken.

Een andere ex van Depp, actrice Ellen Barkin, vertelde dat de acteur extreem jaloers was. Dan kon hij flink agressief worden, zei ze. Zo zou hij ooit een glazen fles in haar richting hebben gegooid. De advocaat van Depp claimde dat Barkin altijd meer verwachtte van de relatie dan de acteur en dat er sprake was van wraakgevoelens. Een soortgelijke verklaring gaf de advocaat van Heard voor de getuigenis van een medewerker van entertainmentsite TMZ. Die medewerker zei dat Heard zelf contact zocht met de site om er zeker van te zijn dat er foto's werden gemaakt toen zij een contactverbod voor Depp aanvroeg. De advocaat van Heard pleitte dat deze medewerker voor 'vijftien minuten roem' deze getuigenis aflegde.

Een heleboel beschuldigingen over en weer dus, maar hoe nu verder? De jury en de rechter buigen zich de komende dagen over alle getuigenissen en geleverde bewijzen en bepalen dan het oordeel. Daar staat overigens niet alleen de 50 miljoen dollar op het spel die Depp van Heard eist: zij heeft 100 miljoen dollar van hem geëist in dezelfde zaak. De sterrenstatus die de twee ooit hadden, zijn ze voorgoed kwijt volgens experts. Door de extreme details kan het publiek nooit meer hetzelfde naar de acteurs kijken.