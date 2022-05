De vader van Britney Spears blijft proberen een rechtszaak tegen zijn dochter te verplaatsen en volgens haar advocaat moet dat nu eens klaar zijn. Mathew Rosengart heeft de rechtbank gevraagd zich te mengen in het plannen van de zaak, nu Jamie Spears op drie verschillende data niet is komen opdagen.

In een document van 21 pagina's schrijft Rosengart volgens Deadline uitgebreid over de momenten waarop Spears uiteindelijk afzag van het afleggen van een getuigenis. Op 20 oktober en 10 november 2021 en 6 april 2022 had Jamie Spears in de rechtbank moeten verschijnen, maar iedere keer noemde hij een nieuwe reden waarom dat niet kon.

Volgens TMZ heeft Jamie Spears nu gevraagd de rechtszaak te verhuizen naar Kentwood in de Amerikaanse staat Louisiana, waar de familie Spears vandaan komt. Rosengart heeft gezegd dat hij akkoord gaat met de verhuizing, maar wil wel zeker weten dat Jamie Spears niet opnieuw vraagt de zaak te verplaatsen.

"Spears is al maandenlang onbereikbaar en verbergt zich voor de autoriteiten", aldus Rosengart. "Hoewel hij heeft toegezegd te zullen getuigen, blijkt dat geenszins uit zijn gedrag. En daar is ook een goede reden voor: ik kan namelijk bewijzen dat hij een corrupt en bedenkelijk curatorschap leidde, waarvoor hij zich nu moet verantwoorden."

De advocaat staat bekend als een pittige. Hoewel Britney Spears ruim dertien jaar onder curatele van haar vader stond, wist Rosengart daar in enkele maanden een einde aan te maken. Nu eist Britney Spears via haar advocaat geld terug van haar vader, die tijdens het curatorschap het door haar verdiende geld zou hebben uitgegeven.